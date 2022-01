Заплашиха с нападение журналиста Атанас Чобанов

Р азследващият журналист от сайта "Бърд" Атанас Чобанов е получил информация от чуждо посолство у нас, че има данни за подготвяно нападение срещу него.

1. A foreign government informed on Friday our journalist Atanas Tchobanov about an immediate threat. 2. He informed the Bulgarian government. 3. The Bulgarian government 🛌💤 Bulgaria is ranked 112 in @RSF_Europe press freedom report. @OCCRP @ICIJorg @BalkanFreeMedia