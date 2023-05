Външно министерство с първи коментар за убийството на четирима души в Кейптаун

П осолството на Република България в Република Южна Африка информира за убийство на четирима души в Кейптаун, за които се предполага, че са български граждани. Това съобщиха от пресцентъра на МВнР.

До този момент официална информация от съответните власти в страната на акредитация не е получена в българското задгранично представителство, което е установило и поддържа оперативен контакт с компетентните органи и служби.

JUST IN#WCSaps crime scene experts are combing the scene of a multiple murder in Constantia, Cape Town. 4 foreign nationals, believed to be from Bulgaria, were shot and killed this morning @NtuthuzeloNene pic.twitter.com/7j4AdLiALz