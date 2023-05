Първи кадри от мястото на убийството на Къро (СНИМКИ/ВИДЕО)

П оявиха се първи кадри от мястото на масовата стрелба в едно от елитните предградия на Кейптаун, при която са убити двама мъже и две жени, за които се предполага българска връзка.

"Една от жертвите на масовата стрелба в Констанция е издирвана в България за различни престъпления, включително убийство, според съобщения в местни медии извън европейската държава", съобщава thesouthafrican.com. Публикацията е придружена със снимка на Красимир Каменов-Къро.

JUST IN #WCSaps crime scene experts are combing the scene of a multiple murder in Constantia, Cape Town. 4 foreign nationals, believed to be from Bulgaria, were shot and killed this morning @NtuthuzeloNene pic.twitter.com/7j4AdLiALz

Според информацията жертвите са Красимир Каменов, съпругата му, детето и детегледачката им. Червена бюлетина на Интерпол бе издадена за Каменов в края на април, допълва изданието

Той беше издирван в София във връзка с публичното убийство на Любомир Иванов, бивш служител на МВР. Убийството е извършено в началото на 2022 г., сочи още информацията на thesouthafrican.com.

[WATCH]



Police say they were called out to the crime scene just after 8am this morning, and found 2 males and 2 females aged between 40 and 50 years old with gunshot wounds. The motive of the shooting is unknown at this stage @NtuthuzeloNene pic.twitter.com/gfwFAgZ0ro