Столтенберг и Борисов обсъдили оношенията с Русия

Г енералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че е провел разговори с българския премиер Бойко Борисов и е обсъдил с него отношенията с Русия.

„Току-що разговарях с българския премиер Бойко Борисов, нашият надежден съюзник в НАТО. Обсъдихме различни въпроси от двустранния дневен ред, включително отношенията с Русия, написа той в своя акаунт в социалната мрежа Туитър.

Just spoke with PM @BoykoBorissov of #Bulgaria, a reliable Ally. We discussed various issues on #NATO's agenda, including our relations with #Russia.