Kviz vprašanje. Ali mi soproga bolgarskega predsednika na uradnem sprejemu: a) daje klofuto, b) prijazno boža, c) briše sledi šminke njenega poljuba. Odgovor v naslednjem filmčku. #questions #quiz #officialvisit #bolgarija #bulgaria #pahor #president #presidentpahor #slovenia

A post shared by Borut Pahor (@borutpahor) on Mar 11, 2019 at 9:02am PDT