Мария Бакалова ще участва в нов холивудски екшън, вдъхновен от книгата "Сексшпионаж"

Н оминираната за награда "Оскар" българска актриса Мария Бакалова, два пъти номинираният за "Сезар" Жан Рено, Тай Симпкинс, познат на публиката от "Джурасик свят", и Кони Нилсен, участвала в "Гладиатор", са звездите в новия екшън "Birdseye" ("Птичи поглед"), съобщи електронното издание "Дедлайн".

Maria Bakalova, Jean Reno, Ty Simpkins & Connie Nielsen Set For Sexpionage Action Thriller 'Birdseye' -- Cannes Market Hot Pic https://t.co/zRhk5G9eLR pic.twitter.com/80nU1A9x0K — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 10, 2023

Сценарият е вдъхновен от книгата "Sexpionage: The Exploitation of Sex by Soviet Intelligence" ("Сексшпионаж: Употреба на секса от съветските тайни служби").

Филмът разказва историята на бедна, млада рускиня, въвлечена в кръстоносния поход на Владимир Путин за подновяване на Студената война. Героинята е шпионин от висок клас във Вашингтон, преди любовта от детските й години - междувременно превърнал се в безмилостен убиец, да бъде изпратен от Русия, за да я убие.

"Винаги са ме привличали персонажи от региона, в който съм родена", каза Мария Бакалова по повод новия филм, в който ще изпълнява главната роля. "Харесвам независими, талантливи жени, а Нина е точно такава. Много се вълнувам, че ще играя тази роля. Нямам търпение."

Мария Бакалова озвучи гласа на кучето Космо в "Пазители на галактиката 3". Предстои премиерата на "Unfrosted" ("Незамръзнал") - продукция на Нетфликс. Родената в България актриса ще участва и в комедия на "Парамаунт".