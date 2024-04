С нов световен рекорд: Карлос Насар грабна Световната купа по вдигане на тежести

В категория до 89 килограма при мъжете българинът изравни световния рекорд в двубоя на китаеца Ли Дайин от 396 килограма, което му осигури и златото.

19-годишният Насар направи и световен рекорд в изхвърлянето от 181 килограма, но той се задържа само една минута, тъй като веднага след него колумбиецът Джейсон Лопес вдигна 182 килограма. Старият световен рекорд в движението на Ли Дайин бе 180 килограма от шампионата на Азия миналата година.

В изтласкването обаче Насар бе без конкуренция. Той вдигна 215 килограма още от първия си опит, а след това направи и два опита за световен рекорд в движението на 224 килограма. При втория от тях българинът бе съвсем близо до успех, но не успя да задържи щангата над главата. Ако беше успял, Насар щеше да запише и световен рекорд в двубоя от 405 килограма.

Carlos Nassar takes Gold with a WR equalling total of 396kg.Could have done a 400kg total easily but just chose to go for a WR Clean & Jerk instead, in what seemed like an overconfident move. Anyways he looks good for the gold at Paris.#IWFWorldCup #Weightlifting pic.twitter.com/6zQSnBJ7mN