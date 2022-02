Радев: Признаването на ДНР и ЛНР обрича усилията за деескалация на конфликта

П ризнаването на така наречените Донецка народна република (ДНР) и Луганска народна република (ЛНР) от Руската федерация обрича на провал усилията за деескалация на конфликта в Украйна и води до нарастване на напрежението в целия регион.

Това заявява президентът Румен Радев в публикация в Twitter.

Sustainable solution to this crisis cannot be found through violation of international law and by military means. 2/2