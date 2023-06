Проучване: В коя европейска държава хранителните стоки са най-евтини

С равнение между цените на 23 потребителски стоки в Германия, Испания, Италия, Франция, Нидерландия и Великобритания показва, че германските потребители плащат най-ниски цени. Проучването е направено от британската обществена медия Би Би Си. Според него във Франция цените са най-високи.

Млякото е най-евтино в Германия, във Великобритания - памперсите

Статистическият институт, подготвил проучването, събира в потребителска кошница 23 основни продукта, както хранителни, така и паста за зъби, перилни препарати, тоалетна хартия и други. Изчисленията показват, че кошницата струва 55 евро в Германия, 60 евро във Великобритания и 79 евро във Франция.

Сред отделните хранителни продукти, чиито цени са сравнени, са прясно и кисело мляко, консервирана риба, бебешка храна, захар и храна за домашни любимци. Всички тези продукти са сравнително евтини в Германия. Във Великобритания пък са най-евтини памперсите, замразените пици и оризът, посочва проучването на Би Би Си.

Какво е положението в България?

От продуктите, включени в проучването на британската медия, киселото мляко е по-евтино в България - 0,71 евро, отколкото във Великобритания (1,58 евро) и Германия (0,91 евро). България е с по-високи цени на маслото и ориза - съответно 3,56 евро и 2,19 евро. Тези два продукта във Великобритания струват съответно 2,86 и 1,47 евро, а в Германия - 2,15 и 1,93 евро.

Олиото в България също в момента е на по-ниска цена (2,10 евро), отколкото в Германия (3,62 евро) и Великобритания (4,12 евро). Прясното мляко пък в момента е на цена от 1,78 евро. Този продукт е по-скъп във Великобритания (1,81 евро), но по-евтин в Германия - 1,24 евро. Данните за България са от информационния сайт за представяне на цените на основни хранителни продукти на Министерството на икономиката.

Конкуренцията и регулациите са определящи за цените

Как се определят цените? Експертите смятат, че конкуренцията е особено важен фактор, пише АРД. В Германия супермаркетите, които предлагат промоции, намаления и имат собствено производство, което се продава на по-ниска цена, привличат голяма част от клиентите. Това оказва и ефект върху цялостното състояние на пазара.

