Протести на украинци и руснаци във Варна

Украинци и руснаци днес излязоха заедно на протест срещу войната. Близо 100 души се събраха пред сградата на Генералното консулство на Руската федерация във Варна.



Те издигнаха плакати и скандираха призиви за спиране на военните действия.

„Днес моето семейство в Харков се е събудило от взривове“, разказа София Маджарова от Харков, Украйна. Тя сподели, че сестра ѝ е взела малкия си син и е заминала на село, тъй като там се предполага, че е по-безопасно.



Маджарова уточни, че се надява пътищата в родината ѝ да бъдат отворени, за да може поне сестра ѝ да пристигне в България. Майка ѝ и баща ѝ обаче не искали да заминават, а щели да останат в Харков, за да работят и бранят страната си.

Chuhuyiv, in eastern Ukraine, was hit by bombs as Russian forces attacked the country from several directions. Firefighters raced to extinguish a fire, first aid responders cared for the injured and residents mourned the dead. https://t.co/HQBAw7BKGb pic.twitter.com/6tsKC4YQBD

Ана Петрова, която от 6 години живее в Шумен, допълни, че близките й са в Донецка област, но е успяла да се чуе с тях и те били добре. Никой не иска да напуска родината си, готови са да останат и да помагат срещу окупаторите, допълни Петрова. Аналогичен бе и разказът на Галина Сергейчук, която е от Валинска област в Западна Украйна, но от 8 години живее във Варна.



Според нея хората, живеещи в родния ѝ край, са силно обезпокоени от ставащото, но няма да се предадат. Евгения Волкова, която от 15 години живее в България, разказа, че всички нейни близки и познати в Централна Украйна са подготвили „тревожни чанти“ с документи, вода и някаква храна. Хората се молят да спре войната, проклинат окупаторите и чакат указания дали да ходят в бомбоубежищата, но няма да се предадат, посочи Волкова.

Ukrainian President Zelenskyy is urging people to stay home as much as possible - but many are queuing at banks before getting ready to leave after Russia launched an invasion of Ukraine.



Read more here: https://t.co/wRJzL0H7vw pic.twitter.com/skPMO5AKs6