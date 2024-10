Президентът изрази съболезнования на Босна и Херцеговина за жертвите на наводненията

П резидентът Румен Радев изрази искрени съболезнования за загубените животи по време на опустошителните наводнения в Босна и Херцеговина, в публикация в социалната мрежа "Х".

В готовност сме да предоставим необходимата подкрепа, изправени пред това природно бедствие, написа още българският държавен глава.

I express my sincere condolences for the lives lost in the devastating floods across Bosnia and Herzegovina! We stand ready to provide necessary support in the face of this natural disaster.