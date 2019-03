Н а 31 март Турция се изправя пред урните за шести път през последните пет години, за да гласува на местни избори.

Въпреки че това са местни избори, атмосферата не се различава от тези при общите избори, тъй като управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) и нейният съюзник Партията националистическо движение (ПНД) прекомерно използват реториката за "избора на оцеляването на държавата и нацията".

В Турция има единна държавна система, като 81 провинции са подчинени на централното правителство в Анкара.

Ще бъдат избрани общо 20 498 членове на общинските съвети.

Изборите ще се проведат между 9 и 17 часа в западните региони и между 8:00 и 16:00 часа в източните райони на страната.

Ще бъдат избрани и 50 000 мухтари (кметове на села или квартали).

Според Върховния избирателен съвет (ВИС) регистрираните гласоподаватели в Турция са 57 058 636 . От тях жените са 28 929 732, а мъжете 28 128 904.

1 002 293 или 1.75 процента са избирателите, които са навършили 18 г. след юни 2018 г. и които ще гласуват за първи път.

44 212 704 души или 77.4% са гласоподавателите, живеещи в 30-те големи общини.

57-те милиона гласоподаватели ще могат да реализират правото си в 51 851 избирателни секции.

Два съюза или общо 12 партии ще участват в изборите. В 51 от 81 провинции управляващата ПСР и съюзникът ѝ ПНД ще участват в изборите като Народен съюз, в останалите 30 те ще бъдат съперници.

Народният съюз беше формиран между ПСР, ПНД и Партията Велик съюз (ПВС) преди президентските и парламентарни избори през 2018 г.. На парламентарния вот той получи 53.66 процента от гласовете.

Основната опозиционна Републиканска народна партия (РНП) и нейният съюзник Добрата партия (ДП) също ще продължат да бъдат „Национален съюз“, какъвто формираха през 2018 г. В 49 общини те ще са съѝюзници, в 32 – съперници.

Веднага след като бяха оповестени списъците на гласоподавателите през януари, се появиха твърдения за наличието на въображаеми избиратели.

РНП обяви, че са открили над 500 въображаеми избиратели в района на Принцовите острови в Истанбул. Партията заяви, че има избиратели, регистрирани в изоставени сгради, градини или домове, в които не живеят.

В следващите дни подобни твърдения бяха направени и по отношение на другите провинции в страната.

Информационната агенция Месопотамия заяви в своя информация, че регистрациите на 3 178 души от 23 провинции са преместени в окръг Халфети в провинция Урфа.

Вестник “Джумхюриет” съобщи, че в дома на член на ПСР в Истанбул са регистрирани 40 избиратели.

В Турция приключи една предизборна кампания, на каквато не сме били свидетели никога. Кампания, по време на която разделението и противопоставянето в турското общество достигна своя предел. Избирателите в страната бяха подложени на психологически тормоз. Турските гласоподаватели ще гласуват в неделя и може би никога няма да искат да си спомнят за тези избори, това пише Тайфур Хюсеинов, зам.-главен редактор в електронното издание obzornews.bg. Анализът е направен специално за Агенция БГНЕС.

Краят на една абсурдна предизборна кампания! Така ги определи бившият депутат от управляваща партия ПСР в Турция и колумнист във в. „Карар“ Мехмед Оджактан. Според бившия депутат през последните два месеца някои политически лидери водят „освободителна война“ по площади и на телевизионния екран. „Партиите от управляващата коалиция проведоха такава предизборна кампания, че духовният и умственият ни свят се преобърна“, посочва Мехмед Оджактан.

“Турция не влиза във война, а ще избере местни управници, които, ако не успеят с възложената им задача, ще могат да бъдат сменени след 5 години на други избори”. Толкова е просто, според Мехмед Оджактан, но допълва, че управляващите представят всичко като въпрос на бъдещето оцеляване на Турция.

На 31 март в Турция се провеждат местни избори. Президентът на страната и лидер на управляващата партия ПСР Реджеп Тайип Ердоган, залагайки на личната си популярност и харизма, от началото на годината води предизборна кампания из цялата страна. Той е навсякъде. Държи речи на различни места, като само в петък на 29 март е провел 8 митинга. Всеки може да остане с впечатлението, че в неделя в Турция предстоят президентски избори, а не избори за местна власт.

Предизборна кампания за местна власт, където не се чуха гласовете и платформите на кандидатите за кметове на отделните населени места. А говори само президентът! Ердоган е блестящ оратор, който успява да впечатли своите симпатизанти. Но по всичко личи, че е изнервен. Цената на местните избори за него е въпрос на политическото му съществуване. За самия него не са обикновени местни избори, а ги представя като въпрос на съществуване. И наистина става дума за потвърждаване на режима на Ердоган или както самият той го представяше - „президентска република от турски тип“.

От създаването на ПСР през 2001 година Ердоган печели всички избори. Единствената „загуба“ е от 7 юни 2015 г., когато ПСР загуби само парламентарното си мнозинство въпреки че беше първа политическа сила. Тогава Ердоган в качеството си на президент наложи „поправителни избори“ на турските избиратели.

Но сега ситуацията в Турция е различна и страната е изпаднала в рецесия. Турската лира девалвира и все повече фирми обявяват несъстоятелност. Безработицата, инфлацията и цените не спират да растат. Всичко това можеше да се отрази негативно на изборните резултати. Но Ердоган едва ли ще позволи това да се случи! В следващите 4 години не се очаква да има избори в Турция, пише Хюсеинов.

На местните избори ПСР на Ердоган е в коалиция с националистическата Партия на националното действие, както беше на парламентарните и президентски избори през миналата година. Общата подкрепа за управляващата коалиция няма да бъде по-малка от 52%, каквато бе подкрепата за Ердоган на последните избори.

На много места ПСР ще остане първа политическа сила, въпросът е с трите големи града - Истанбул, Анкара и Измир. Ердоган е тясно свързан с най-голямата метрополия Истанбул, където започва неговата политическа кариера. Самият той нееднократно е подчертавал, че който спечели Истанбул, печели цяла Турция. Евентуално поражение на ПСР в Истанбул ще бъде равнозначно на политическо земетресение.

Измир е традиционен бастион на основната опозиционна Републиканска народна партия (РНП). Тук картината е ясна. Остава само столицата Анкара. Там според социологическите проучвания води опозицията в лицето на Мансур Яваш. И то убедително. Но според Ердоган, ако опозицията спечели кметския стол в столицата, тогава за това ще платят и избирателите. Ердоган заплаши Мансур Яваш със съдебни дела, както и да го смени, ако бъде избран.

Според президента опозицията в Турция има право да се явят на избори, но не и да ги печелят!

Ердоган няма лукса да загуби изборите!

Турският президент говори и агитира в полза на своята партия, обижда и заклеймява своите политически опоненти. Окачествява ги като „врагове на народа“ и терористи. Заплашва ги със съд и ако бъдат избрани за кметове да ги отстрани с президентски указ.

Ердоган превърна предизборната кампания в елемент за своето политическо бъдеще, приравнявайки съществуването на страната със своето лично съществуване. За тази цел му бяха необходими врагове.

В началото на месец март Ердоган публикува туит, като окачестви своите опоненти като „поддържници на терористи, лъжци и клеветници“. Турското общество е дълбоко разединено, а с едно свое агресивно изявление в Туитър президентът Ердоган задълбочи още повече това разделение.

На 9 март президентът Ердоган заплаши лидерката на Добрата партия Мерал Акшенер, която е по-малкият коалиционен партньор на „Национален алианс“ със затвор.

Властта досега не беше използвала противопоставянето на религиозна основа, както на тези избори. Протестиращите жени на 8 март бяха представени от Ердоган, че протестират срещу призива за молитва Езан.

Терористичното нападение в Нова Зеландия, отнело живота на 50 вярващи мюсюлмани, също бе използвано за предизборните цели на Ердоган. Това доведе до политическо напрежение между Турция от една страна и Нова Зеландия и Австралия от друга. Не бяха пропуснати да бъдат политически експлоатирани и благодатните теми, като превръщането на „Света София“ от музей в джамия и връщането на смъртното наказание.

България също беше замесена в предизборната кампания за местни избори в Турция. За пореден път в основата на дипломатическия скандал стои външният министър на Турция Мевлют Чавушоглу.

Предизборната кампания за местните избори на 31 март 2019 г. в Турция, която президента Реджеп Тайип Ердоган води, ще бъде записана в историята със силното противопоставяне и разединение на обществото, както и с твърдата и груба реторика. Властта в лицето на Ердоган досега не беше използвала толкова отчетливо противопоставянето на религиозна основа, както на тези избори.

Президентът Реджеп Ердоган се отправя на местни избори в неделя, за да се пребори за това, което той нарича оцеляването на Турция. Неговата партия рискува поражение в столицата на фона на икономически спад, пише АФП.

Ердоган и неговата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) спечелиха всички избори след като партията дойде на власт за първи път през 2002 г., но този път анализаторите смятат, че Ердоган може да загуби Анкара и дори Истанбул.

Това е първият местен вот след общите избори миналата година и след като турците одобриха конституционни реформи през 2017 г., за да създадат изпълнително председателство, което даде на Ердоган по-широки .

Но Ердоган, чиято способност да печели непрекъснато избирателните урни няма паралел в историята на Турция, е по-уязвим заради рецесията в икономиката на страната, безработица и инфлация с двуцифрени числа.

Голяма част от успеха на Партията на справедливостта и развитието се свеждаше до икономическата сила, но дни преди гласуването турската лира отново се срива, предизвиквайки спомени за валутната криза от 2018 г., която сериозно удари турските домакинства.

Turkey local elections: Voters go to polls in key municipal vote https://t.co/C80m0CnCh2 pic.twitter.com/nFGEZH5Dpu