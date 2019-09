Ивет Лалова се класира на полуфиналите

Н ай-добрата българска спринтьорка Ивет Лалова-Колио се класира за полуфиналите на 200 метра на Световното първенство по лека атлетика в Доха, Катар, след като спечели своята серия в дисциплината.

35-годишната Лалова направи много премерено бягане и успя да стигне до първото място, без да полага максимални усилия. Българката изпревари само с една стотна британката Джоуди Уилямс, а на още една стотна по-назад остана Муджинга Камбунджи от Швейцария. По този начин трите състезателки си осигуриха място на полуфиналите в дисциплината, които ще се проведат утре от 21:35 часа българско време.

Very tight second heat. Ivet Lalova-Collio taking it, narrowly. pic.twitter.com/inVcFgv3Pj