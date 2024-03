Двама заподозрени за убийството на Къро

Д есет месеца след фаталната стрелна по четирима български граждани в Кейптаун, един от които Красимир Каменов – Къро, местната полиция идентифицира двама заподозрени за убийството, съобщиха местни медии, цитирани от БНР .

При стрелбата на 25 май м.г. бяха убити двама мъже и две жени. Властите са се обърнали към гражданите с молба за помощ за залавяне на двамата заподозрени.

Анелисиве Маняна, говорител на полицията, заяви, че двамата заподозрени са шофирали автомобил "Фоклсваген", който е бил на мястото на убийството.

Според информацията четиримата са били застреляни и убити, а шестима заподозрени са били забелязани да бягат от мястото на престъплението със син "Хюндай" и с бял "Фолксваген Голф" GTI. По-късно двама души са били забелязани да шофират бял "Фoлксваген пасат" и същия "Голф".

