Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите

Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти

5 септември 2025, 09:53
Т рябва да има единен кандидат за президент, център дясно, обществено приет, с репутация, подкрепен от дясноцентристките партии, човек, който да може 400-500 хиляди гласа да привлече с името си и ние с нашата мощ да го изберем за президент, всичко останало е обречено на неуспех. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в кулоарите на парламента по повод идеите за общ кандидат-президент на демократичната общност.

На въпрос дали ГЕРБ има кандидатура, която да предложи за обсъждане, Борисов заяви, че счита, че преди да се предложи кандидатура трябва да се направят консултации и ако се стигне до такъв човек, тогава лидерите на партиите да го обявят.

Аз вярвам, знам, сигурен съм, че в тези така наречени демократични среди има много мислещи и опитни политици, аналитици, които са абсолютно съгласни с това, което казвам в момента, ако искаме да имаме успех, заяви Бойко Борисов.

По думите му по-голяма партия, европейска, демократична, бореща се за върховенство на закона от ГЕРБ няма, но „до този момент не са се обадили“ за обсъждане на кандидатура. Той припомни, че Асен Василев ясно е казал, че иска без ГЕРБ.

  • Относно поканата за протест от страна на ПП 

"Да ми дойде Кирил Петков да ме покани, мислите ли, че чета Фейсбук страницата - ами не я. Казах, че искам да протестирам, но не на техните протести", каза Борисов.  

"Аз съм политик, когато е трябвало да се бия съм се бил в залите,сега правим закони, опитваме се да помагаме. На 70 години няма да ходя да се бия по площади, да се дърпам за сакото", каза още той.

Източник: Агенция "Фокус", БТА    
Кандидат за президент Бойко Борисов ГЕРБ Политически протести ОДМВР Русе Семейна отговорност Държавна отговорност Десноцентристки партии Социални мрежи ПП
