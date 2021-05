20-тонна останка от китайска ракета навлиза в атмосферата. Ще падне ли на Земята

О станки от китайската ракета, която изведе в орбита основния модул от бъдещата китайска космическа станция, може да паднат на Земята през следващите няколко дни, съобщи ДПА.

Експерти предупредиха за възможността от "безконтролно" навлизане в атмосферата на основната част на ракетата с тегло около двадесет тона. Ракетата "Чанчжън 5В" е конструирана така, че основното й тяло не може да бъде управлявано и със зададена траектория да падне в морето на предварително определено място.

Астрофизикът Джонатан Макдауъл от Центъра по астрофизика на Харвард и Смитсониън в Кембридж, САЩ каза, че не е известно къде ще падне ракетата. Според него в най-лошия случай ударът ще прилича на "разбиване на малък самолет, но по протежение на няколкостотин километра", каза той пред ДПА.

Не е ясно колко фрагмента ще останат след навлизането на ракетата в атмосферата, но според експерта те ще са достатъчно, за да нанесат вреди.

Тъй като основната степен на ракетата обикаля Земята на всеки деветдесет минути, не е ясно точно кога и къде е възможно да навлезе в атмосферата и да изгори частично

"Най-вероятно е основната степен да падне на необитаемо място като световния океан, който покрива около 70 процента от планетата", писа експертът Андрю Джоунс в spacenews.com. "Шансовете човек да бъде ударен от космически останки са изключително малки, например едно на няколко трилиона", смята той.

Останки от първия полет на "Чанчжън 5В" през май 2020 г. паднаха в Кот Д'Ивоар шест дни след изстрелването на ракетата и повредиха няколко къщи. Това бе най-големият космически апарат, който пада на Земята след американската космическа лаборатория "Скайлаб" през 1979 г. Американската космическа агенция НАСА тогава определи събитието като "много опасно". Малко по-рано ракетата прелетя над територията на САЩ.

The @AerospaceCorp predicts China's Long March 5B core stage will make its uncontrolled reentry early next week (01:00 UTC May 10, +/- 41 hours) https://t.co/GBfKVEYh6b