В сички ние знаем историята за Робин Худ, който взима от богатите, за да дарява на бедните.

Още по-интересен обаче е случай от неделя в Щатите, когато един мъж направи дарение от собственото си състояние, защото… Иска в страната му да се създаде по-сигурна среда за бъдещите поколения?

Как точно се случи това?

Американският милиардер Робърт Ф. СМит каза, че ще плати студентските заеми на целия випуск 2019 на колежа "Морхаус", без изобщо да знае каква точно е сумата.

Той направи изненадващото изявление по време на речта си по случай завършването на студентите.

Робърт Ф. Смит е един от най-богатите афроамериканци. Той е един от директорите на инвестиционната компания „Vista Equity Partners“.

„Вие сте моят випуск – 2019. Семейството ми ще направи дарение, за да погаси студентските им дългове“, казва Смит пред целия випуск.

Talk about a graduation gift! Morehouse College Spring Class of 2019 Commencement Speaker Robert F. Smith will be establishing a grant to pay off the Class of 2019's Student Loans so they'll be graduating debt free! What a time to be a Morehouse Man! #MorehouseGrad2019 pic.twitter.com/uZ9RGP0RML