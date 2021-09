Талибаните превзеха Панджшир

Т алибаните в понеделник съобщиха, че са поели контрола над провинция Панджшир.

През нощта хиляди бойци на движението "Талибан" съоръжени с очила за нощно виждане, дадени от САЩ на афганистанската армия, са атакували едновременно от изток и запад едноименната високопланинска долина.

"Провинция Панджшир изцяло падна под властта на Ислямския емират Афганистан", заяви говорителят на движението "Талибан" Забихула Муджахид.

"С тази победа нашата страна излезе напълно от водовъртежа на войната и нашият народ ще живее щастливо в мир и свобода", каза Муджахид.

#Taliban claims complete control of #Panjshir. "With this victory, our country is completely taken out of the quagmire of war"@Zabehulah_M33



The last pocket of resistance fell after heavy fighting in the province north of the Kabul. National Resistance Front (NRF) denies defeat pic.twitter.com/P4uuRLxa0B