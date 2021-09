САЩ призна, че при удар с дрон в Кабул на 29 август са убити невинни цивилни

П ентагонът призна, че последният му въздушен удар с дрон в Кабул на 29 август, при който загинаха 10 цивилни, сред които седем деца, е бил трагична грешка, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

A drone strike in Kabul last month killed as many as 10 civilians, including seven children, the U.S. military said, apologizing for what it called a ‘tragic mistake’ https://t.co/C26MGfSYDh pic.twitter.com/cJ656bq2FZ