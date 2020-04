Защо уволниха капитана, подал сигнал за огнище на COVID-19 на самолетоносача "Рузвелт"

О тстраниха от длъжност командира на самолетоносача "Теодор Рузвелт", който отправи драматичен призив за евакуация на плавателния съд заради зараза от коронавирус на борда. Това съобщи на пресконференция министърът на военноморските сили на САЩ Томас Модли, предаде БТА.

По думите му капитан Брет Крозиър е "демонстрирал изключително лоша преценка" като е изпратил до твърде много хора писмото и така то е изтекло в медиите. Крозиър е трябвало да уведоми само преките си началници, които вече били предприели действия за оказване на помощ, каза Модли.

"Той би ненужна тревога", добави министърът.

Над 100 души от екипажа на ядрения самолетоносач са дали до момента положителни проби за коронавирус.

"Не сме във война. Няма никаква причина да умират моряци", написа Крозиър в писмото, публикувано първо във в. "Сан Франциско кроникъл".

Той призова за "решителни действия": да бъдат изведени над 4 000 моряци от кораба и да бъдат изолирани. Капитанът добави, че ако ВМС не действат незабавно, няма да опазят "най-важния ни актив - нашите моряци".

С действията си, смята Модли, командирът е поставил под съмнение способността за гарантиране на оперативната сигурност на кораба, което можело да насърчи враговете на САЩ да опитат да извлекат полза от така създалата се ситуация.

"Поради тези причини загубих доверие в способността му да командва този военен плавателен съд", каза Модли.

Самолетоносачът сега се намира на пристанище в Гуам. Над 1000 души от екипажа са евакуирани и поставени под карантина.

Вчера Военноморските сили на САЩ евакуираха хиляди моряци от атомния самолетоносач "Теодор Рузвелт" в Гуам, след като капитанът му предупреди, че огнището на коронавируса заплашва живота на екипажа.

93 случая на COVID-19 бяха установени сред членовете на екипажа от 4 800 души.

От Пентагона заявиха, че са организирали бързо запазването на хотелски стаи на тихоокеанския остров за голяма част от персонала на самолетоносача, като същевременно на кораба е оставен екипаж от незаразени моряци, които да поддържат системите му.

