В Нова Зеландия е открит нов, по-опасен щам на COVID-19

М инистерството на здравеопазването на Нова Зеландия потвърди откритието в края на юни тази година на нов щам на коронавируса C. 1.2 с повишена степен на мутация при мъж, дошъл от чужбина.

Това съобщи във вторник The New Zealand Herald, позовавайки се на говорител на ведомството, пише "Фокус".

Според вестника мъжът, заразен с щама C. 1.2, "веднага след пристигането си е настанен в отделение за държавна изолация, което позволи да се избегне разпространението на вируса".

"Всички опасни щамове на коронавирус се следят отблизо от Министерството на здравеопазването. Това е една от причините да проверяваме последователностите на генома на вируса във всички положителни проби", каза говорителят на министерството.

Covid 19 Delta outbreak: New variant - 'worse than Delta - was detected at New Zealand border, via @nzherald https://t.co/ROTSv3Izn5