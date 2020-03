СЗО: Ограниченията в придвижването и социалните контакти не са достатъчни

С траните не могат просто да поставят под ключ обществата си, за да победят коронавируса, предупреди днес водещият експерт на Световната здравна организация (СЗО) по извънредните ситуации Майк Райън, цитиран от Ройтерс.

Трябва да бъдат взети повече мерки за опазване на общественото здраве, за да се предотврати ново разпространение на заболяването по-късно, допълни той.

Това, върху което наистина трябва да концентрираме вниманието си, е да открием болните, тези които са носители на вируса, да ги изолираме, да открием контактните им лица и да изолираме и тях, каза Райън в интервю за Би Би Си.

