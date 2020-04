Първи ден след карантината: Луксозен бутик направи $2,7 млн. оборот

Л уксозен бутик в китайският град Гуанджоу е направил оборот от 2,7 милиона долара още в първия ден на отварянето си след карантината, съобщи WWD, цитиран от БГНЕС.

After Corona measures were revoked, a Hermès boutique reopened in China to sell $2.7m worth of luxury goods on a single day.https://t.co/ycCXoeJTka