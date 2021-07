Промяна в очите говори за дълъг COVID-19

П ромяна в нервните влакна в очите може да помогне за потвърждаване на дълъг COVID-19, съобщи Ройтерс, като цитира проучване на учени, работещи в Катар и Турция.

Симптомите при дългия COVID-19 продължават повече от четири седмици след преминаването на острата фаза на инфекцията.

Nerve changes in eyes can help confirm 'long COVID'; Mental health issues tied to COVID-19 death risk https://t.co/tg4fqnPbMG pic.twitter.com/kyyN9XcOVo