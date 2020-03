Пекин: "Фавипиравир" е ефективен при COVID-19

П репаратът против грип "Фавипиравир" (известен и като "Авиган") е показал клиническата си ефективност при лечение на заболяване, предизвикано от новия вид коронавирус.

Информация за това съобщи ръководителя на Центъра по биотехнологии към Министерството на науката и техниката на Китай Чжан Синмин.

"Фавипиравир" вече е преминал клиничните тестове, които са показали добра ефективност в лечението на коронавируса, сподели той.

Пациентите, третирани с този препарат, са се излекували по-бързо, състоянието на белите им дробове се е възстановило значително по-бързо, отколкото при останалите.

Препаратът е одобрен за продажба в Япония през 2014 г. и до момента няма данни за странични ефекти.

При пациенти, третирани с "Фавипиравир" отрицателни тестове на коронавирус са получени още на четвъртия ден след началото на лечението, докато при останалите са били необходими средно около 11 дни. Наблюдава се и значително по-добро състояние на белите дробове у всички третирани с препарата пациенти.

Отчитайки безопасността, ефективността и достъпността на препарата, изследователите препоръчват на лекарите официално "Фавипиравир" и предлагат той да бъде включен колкото е възможно по-скоро при лечението на заразени с коронавирус, се казва в съобщението.

Препаратът "Фавипиравир" е разработен от японската корпорация "Fujifilm Holdings" за лечение на грип. По-рано той е използван ефективно в борбата с ебола.

