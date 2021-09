Откриха шест случая с новия щам на COVID-19 в Гърция

Г ръцките здравни власти потвърдиха в четвъртък, че са идентифицирани шест случая на нов вариант на коронавирус, който се следи отблизо от Световната здравна организация (СЗО), на фона на опасенията, че има способността да заобиколи защитата, предлагана от ваксините срещу COVID-19, съобщи в. "Катимерини".

Six cases of new coronavirus variant identified in Greece https://t.co/qLj0uLpAhl pic.twitter.com/mRaZYhKQCr