Откриха колко дълго остават заразни хората с коронавирус

З аразените с коронавирус престават да бъдат заразни 11 дни след появата на симптомите, твърдят сингапурски учени.

Те посочват, че човек може да не е преносител на ковид-19, дори с положителен резултат от теста за коронавирус.

Обяснението на този феномен е, че части от генома на вируса престават да бъдат жизнеспособни в даден момент след заразяването.

В тази връзка учените съветват да се преразгледат критериите за изписване на пациенти с ковид-19.

Сега в Сингапур изпращат пациентите у дома само след получаване на втори отрицателен тест.

Учените обаче подчертават, че правилото за единадесетия ден не може да се прилага при пациенти с понижен имунитет.

По данни на Световната здравна организация около пет милиона души са заразени с коронавирус от началото на пандемията по света, като от тях над 331 хиляди са починали.

