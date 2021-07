Мъж с коронавирус сложи никаб и се качи на самолет като жена

И ндонезиец с положителен тест за коронавирус е изправен пред арест, след като се маскирал като жена си, за да се качи на самолет, информира Си Ен Ен.

Мъжът се качил на полет от Джакарта до Тернате, докато носел никаб, който го покривал от главата до петите.

An Indonesian man is reportedly facing arrest after disguising himself as his wife in order to board a flight.



The man boarded a Citilink domestic flight from Jakarta while wearing a niqab that covered him from head to toe, reports CNN Indonesia. https://t.co/njG57mHsTy