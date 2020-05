Индонезийски министър: "Коронавирусът е като съпругата ти", последваха критики

И ндонезийски министър беше разкритикуван остро заради сравнението на новия коронавирус със съпруга в опит да уталожи общественото безпокойство относно облекчаването на ограниченията заради COVID-19, предаде ДПА.

Правителството на Индонезия се готви за вдигането на частичните ограничителни мерки в някои части от страната в началото на юни и за възприемането на "новото нормално".

"Вечно ли ще се крием? Можем да се приспособим към ситуацията, като същевременно продължаваме да обръщаме внимание на нашето здраве", казва Мохамад Махфуд, министър-координатор за политическите, правните и въпросите на сигурността, във видео, публикувано в Youtube.

"Онзи ден получих меме от колегата ми Лухут Панджайтан, което гласи: "Коронавирусът е като съпругата ти. Първоначално се опитваш да го контролираш, след което осъзнаваш, че не можеш. После се научаваш да живееш с него", допълва министърът на английски.

