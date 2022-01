Круизен кораб се оказа блокиран в Португалия заради заразен с COVID-19 екипаж

Б лизо 3000 пътници на круизен кораб трябваше да прекарат новогодишната нощ на брега в Лисабон заради случаи на COVID-19 сред екипажа.

Сред 1353-мата служители на германския "Аида Нова" 53-ма се оказаха с коронавирус, поради което пътниците бяха принудени да останат в града, вместо да отидат във Фунчал в Мадейра, за да гледат фойерверките. Нито един от пътниците му не е дал положителна проба, съобщи германската информационна агенция ДПА.

COVID-19 Outbreak: Aida Cruise Ship Carrying 4,000 People Held in Lisbon After Crew Members Get Infected https://t.co/Ym31UpDT6x