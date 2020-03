Китай: Топлото време ограничава коронавируса

П о-високите температури и относителната влажност ограничават разпространението на COVID-19, разкрива актуално проучване на китайски учени. Дори един градус нагоре в живачния стълб и 1% по-висока влажност значително намаляват разпространението на агресивния вирус.



Екипът учени е изследвал 100 града в Китай и над 40 носители на вируса в период 21-23 януари тази година.

Периодът е точно преди Китайските власти да предприемат строгите мерки срещу разпространението на COVID-19 и е позволил на изследователите да проучат поведението на вируса при нормални обстоятелства без човешка намеса.

"We find, under a linear regression framework for 100 Chinese cities, high temperature and high relative humidity significantly reduce the transmission of COVID-19"