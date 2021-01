Китай: Теорията, че COVID-19 e лабораторно създаден, е лъжа

Т еорията, че коронавирус пандемията е причинена от пускането на SARS-COV-2 от лаборатория в град Ухан, е лъжа. Това заяви говорителят на външното министерство на Китай Хуа Чунин, цитиран от ТАСС.

COVID-19 – началото. Какво казва Китай за старта на пандемията

"Всички знаят за т. нар. теория за изпускане на вируса от лабораторията в град Ухан, където е бил изкуствено създаден. Почти всички световни учени и експерти в областта на контрола на заболяванията, я разкритикуваха", подчерта дипломатът.

Кога ще можем да забравим за вируса, според експерт

Американските медии посетиха и Института по вирусология в Ухан, където бяха информирани от професионална гледна точка за реалното състояние на нещата, добави още Хуа Чунин.

По думите ѝ китайските журналисти многократно са цитирали факти и цифри, опровергаващи подобни твърдения.

Версията за "пускането" на вируса беше лансирана от Матю Потинджър, заместник-съветник по националната сигурност на президента на САЩ Доналд Тръмп.

АП: Китай крие информация за произхода на коронавируса

"Господин Потинджър, който е високопоставен служител в правителството на Съединените щати, продължава да повтаря тази лъжа и клевета. Надявам се, че американската страна ще внесе яснота дали това изказване е негово лично мнение или официална позиция на САЩ", каза още дипломатът.

Експортен бум или как Китай печели от пандемията

Миналата седмица The Daily Mail публикува изявление на Потинджър, в което той се позовава на разузнавателна информация относно вероятната причина за изпускането на SARS-COV-2 от лаборатория в Ухан.

#China lab leak is the 'most credible' source of the coronavirus outbreak, says top US government official, amid bombshell claims #Wuhan scientist has turned whistleblower.#COVID19https://t.co/KTEl2zEdtw