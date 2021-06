СЗО проверява повторно данните за появата на COVID-19 в Италия

П роби от изследване, според което новият коронавирус е циркулирал извън Китай през октомври 2019 г., се проверяват отново по искане на Световната здравна организация, съобщи "Ройтерс".

СЗО: Търсенето на произхода на COVID-19 е „отровено от политиката”

Новината съобщиха двамата италиански учени, направили първоначалното изследване.

WHO asks for re-checks of research on when coronavirus first surfaced in Italy https://t.co/vpTcR6QYZP pic.twitter.com/foDTzgMRkd