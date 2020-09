Как от коронавируса се ражда новият световен ред

В одещи в света бизнес лидери, държавни ръководители, синдикалисти, водачи на неправителствени организации видяха в пандемията от коронавируса възможност за радикална промяна на глобалния ред.

От десетилетия подкрепящите устойчивото развитие настояват за реформи и промени, най-вече, за да може човечеството да предотврати задаващата се климатична катастрофа. Досега обаче стъпките в тази насока са ограничени.

След последния Световен икономически форум в Давос обаче това е напът да се промени. На виртуална среща беше създадена нова инициатива, наречена „Голямото нулиране”. (Едва ли някога сте виждали такава визия - протести, катастрофи и бедствия, на сайта на Световния икономически форум - организация, представите за която са свързани с лукс, богатство и власт).

Лично британският принц Чарлз, облечен в костюм и вратовръзка, представи на световните лидери радикалния план за трансформация на икономиката.

Идеята по същество е за промени на всички нива, навсякъде и във всичко, които трябва заменят традиционния капитализъм с по-социални и екологично отговорни модели.

Коронавирусът отвори вратата за тоталния контрол

„Всяка държава, от САЩ до Китай, трябва да участва и всяка индустрия, от нефтената и газовата до ИТ сектора, трябва да се трансформира”, пише Клаус Шваб, основателят и изпълнителен председател на Световния икономически форум. „Накратко, ние се нуждаем от „Голямо нулиране” на капитализма”.

Шваб посочва още, че „всички аспекти на нашите общества и икономики” трябва да бъдат „реформирани”, от „образование до социални договори и условия на труд”.

Lovely meeting with Greta Thunberg today in Davos.⁣ We both agreed that climate change, global warming and Donald Trump are the greatest threats humanity has ever faced.

Сред основните поддръжници на „Голямото нулиране” са Джина Гопинат, главен икономист в Международния валутен фонд, Антониу Гутериш, генерален секретар на ООН и редица изпълнителни директори и президенти на големи международни корпорации, като „Майкрософт” и „Бритиш петролиум”. Активисти от групи като „Грийнпийс Интернешънъл” и представители на академичните среди също присъстваха на събитието или изразиха подкрепата си.

„Голямото нулиране” е в все още в начална фаза, развитието на безпрецедентната инициатива обаче ще продължи на следващия Световен икономически форум в Давос през януари 2021 г.

Въпреки че много подробности засега не са ясни, в основата си планът се базира на масивни нови правителствени програми и широкообхватни политики като европейската „Зелена сделка”.

„Трябва да разработим политики, които да са в съответствие с инвестициите в хората и околната среда”, посочи генералният секретар на Международната конфедерация на профсъюзите Шаран Бъроу. „Но преди всичко дългосрочната перспектива е свързана с ребалансиране на икономиките.”

Една от основните теми на виртуалната среща за „Голямото нулиране” беше, че пандемията от коронавируса е създала шанс за много от членовете на Световния икономически форум да извършат радикални промени, които иначе не биха били възможни.

„Имаме златна възможност да извлечем нещо добро от тази криза - нейните безпрецедентни ударни вълни могат да направят хората по-възприемчиви към големите визии за промяна”, каза принц Чарлз на срещата и добави по-късно: „Това е възможност, която никога досега не сме имали и може никога повече да нямаме”.

„Заплахата от изменението на климата е по-постепенна, но опустошителната ѝ реалност за много хора и препитанието им по света, и все по-големият й потенциал за разрушение, надминават тази на ковид-19”, подчерта принц Чарлз.

На Световния икономически форум в Давос през 2021 г. за първи път ще бъдат поканени хиляди инфлуенсъри и младежки активисти от 400 града по света.

Дори и в момента водещи учени в редица държави работят над плановете за „Голямото нулиране”.

„Надяваме се, че 2020 г. ще бъде запомнена с безпрецедентната за нашето поколение криза в здравеопазването, от която - с предстоящите ваксини - светът ще се възстанови. Но няма да има връщане към миналото във всеки аспект от нашия търговски и икономически живот, нито за много хора в личния им живот… На фона на споделените и индивидуални трагедии, бизнесът и обществените услуги трябва да осигурят по-голяма сплотеност във всяка част от своите вериги за създаване на стойност. Те също така трябва да го правят устойчиво, а дигитализацията ще бъде ключов инструмент за постигането на тези цели”, заявява в статия, публикувана в сайта на Световния икономически форум, Гавин Патерсън, президент на ИТ гиганта „Сейлсфорс”.

The #COVID19 pandemic is demonstrating what we all know: millennia of patriarchy have resulted in a male-dominated world with a male-dominated culture which damages everyone – women, men, girls & boys.



-- @antonioguterres https://t.co/ppSUGLr2Wx pic.twitter.com/krT6HkQil6