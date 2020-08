Индия се превръща в новия епицентър на коронавируса в света

И ндия скоростно се превръща в новия епицентър на коронавирусa в света. Страната регистрира рекорден за света брой нови заразени за едно денонощие от началото на пандемията, пише Bloomberg.

Експертите прогнозират, че скоро ще задмине Бразилия, и в крайна сметка САЩ, като най-лошото огнище в световен мащаб.

