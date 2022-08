Хиляди хора почетоха паметта на самоубила се австрийска лекарка

Х иляди хора присъстваха на бдение в катедрала "Св. Стефан" във Виена в понеделник, за да почетат паметта на австрийска лекарка, която се самоуби, след като разкри, че е била заплашвана от противници на COVID мерките в страната, предаде ДПА.

Лекарка се самоуби след заплахи от антиваксъри в Австрия

Много хора запалиха свещи и фенерчетата на мобилните си телефони в памет на Лиза-Мария Келемайер, която в петък бе намерена мъртва в кабинета си в Горна Австрия. Зазвъняха и църковните камбани в нейна памет.

Austrian leaders appealed for national unity after a doctor who faced death threats from anti-vaccination activists and pandemic conspiracy theorists took her own life. https://t.co/5401WqAMOJ