Фон дер Лайен: Ситуацията с COVID-19 в ЕС ще се влоши

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази днес очакване през ноември обстановката с разпространението на COVID-19 в ЕС да се влоши.

Меркел с предупреждение, иска по-строги мерки

"Данните от Центъра за контрол и превенция на заболяванията показват, че вирусът бързо се разпространява в цяла Европа, ние сме дълбоко във втората вълна. В момента все повече хора се заразяват... Очакванията ни са, че тези цифри ще се увеличат през следващите две до три седмици и ще се увеличат бързо", каза тя.

The #COVID19 situation is very serious. But we can slow down the spread of the virus if everyone takes responsibility. We have learnt from the 1st wave. Today we’re stepping up our common response.https://t.co/xAFxBWxEMk