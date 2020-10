Меркел с предупреждение, иска по-строги мерки

К анцлерът на Германия Ангела Меркел призова за по-строги мерки в борбата срещу COVID-19. Тя иска премиерите на немските провинции да се споразумеят да затворят всички ресторанти и барове от 4 ноември с цел да ограничат разпространението на коронавируса, но да оставят отворени училищата и детските ясли, показва проекторешение, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Merkel wants to close bars, gyms, restaurants to halt virus spread: draft https://t.co/RAqWMSjQwv pic.twitter.com/c0JVRQDyPt