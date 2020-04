ЕС дава 3 млрд. евро на 10 страни за борба с последиците от COVID-19

Е вропейската комисия прие предложение за пакет от 3 милиарда евро макрофинансова помощ на десет партньори в политиката за съседство и преговори за разширяване, за да им помогне да ограничат икономическите последици от пандемията от коронавирус, става ясно от съобщение на Комисията.

След като е направена предварителна оценка на финансовите нужди, е предвидено средствата да бъдат разпределени по следния начин:

