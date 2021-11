ЕМА одобри ваксината на "Пфайзер" за деца от 5 до 11 години

Л екарственият регулатор на Европейския съюз разреши прилагането на ваксината срещу COVID-19 на компанията "Пфайзер" при деца на възраст между 5 и 11 години, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че по този начин се проправя пътят за ваксинирането на милиони ученици от малките класове в момент, когато континентът е залят от нова коронавирусна вълна.

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) заяви, че "препоръчва разширяване на (употребата на) ваксината "Комирнати" срещу (COVID-19). . . при деца на възраст от 5 до 11 години".

След като е проучила действието на ваксината при повече от 2000 деца, ЕМА каза, че тя е с ефективност от около 90 процента за предотвратяване на COVID-19 със симптоми.

Според лекарствения регулатор най-честите странични ефекти са болка на мястото на инжектирането, главоболие, мускулна болка и втрисане.

‼️ EMA recommends approval of BioNTech/Pfizer's #COVID19vaccine, Comirnaty, for children aged 5 to 11.



In this population, the dose of #Comirnaty will be lower than that used in people aged 12 and above.



