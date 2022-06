EMA одобри шеста ваксина срещу коронавируса

Н адзорният орган на Европейския съюз по лекарствата одобри шеста ваксина срещу коронавируса, която ще може да се поставя в Европа. Става въпрос за разработка на австрийската компания "Валнева".

Това се случва в момент, в който договорът на компанията с Европейската комисия виси на косъм, предава Reuters.

Valneva's COVID-19 vaccine was endorsed by the European Medicines Agency (EMA) on Thursday, although the French company's contract with the European Commission to supply the dose hangs in the balance. https://t.co/fV3plJ7xhx