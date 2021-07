ЕК сключи договор за доставка на лекарство срещу COVID-19

Е вропейската комисия съобщи, че е сключила договор за доставка на лекарство срещу COVID-19, произвеждано от "Глаксо Смит Клайн" (Glaxo Smith Kline/GSK).

В съобщението на ЕК се уточнява, че препаратът (sotrovimab/VIR-7831) още не одобрен от Европейската агенция по лекарствата (ЕАЛ). Допълва се, че приложението на лекарството ще бъде възможно след разрешение от ЕАЛ или от здравните власти на държавата, която прецени да го прилага.

