ЕК поиска външните граници да останат затворени до 15 юни

Е вропейската комисия прикани държавите от Шенгенското пространство и асоциираните към Шенген страни да удължат временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС с още 30 дни, до 15 юни.

Макар че някои от тези държави предприемат предварителни стъпки за облекчаване на мерките за борба с епидемията, положението остава нестабилно в Европа и по света. Затова са необходими постоянни мерки по външните граници, за да се намали опасността от разпространение на болестта чрез пътувания до ЕС, се пояснява в съобщението.

Премахването на ограниченията за пътуване следва да се извършва постепенно и съгласувано, преди ограниченията по външните граници да бъдат облекчени по-нататък. Призивът засяга включително България, Кипър, Румъния и Хърватия, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, уточнява ЕК. Възможно удължаване на ограничението за пътуване след 15 юни трябва да бъде оценено отново въз основа на развитието на епидемичната обстановка, се посочва в съобщението.

