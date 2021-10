Ед Шийран съобщи, че е заразен с COVID-19

Б ританската поп звезда Ед Шийран съобщи, че е дал положителен тест за COVID-19 и докато е под карантина ще продължи с публичните си изяви като интервюта и изпълнения от вкъщи, предаде Асошиейтед прес.

Трийсетгодишният Шийран обяви новината в социалните мрежи само дни преди да излезе новият му студиен албум.

Ed Sheeran reveals he has tested positive for Covid-19

