Дания, директор припадна: Спираме с „АстраЗенека”

Д ания обяви днес, че изцяло ще спре използването на ваксината срещу ковид-19 на компанията „АстраЗенека”, съобщава БТА.

„Датската здравна служба реши да продължи ваксинацията срещу ковид-19 без препарата на „АстраЗенека”, посочват от регулатора.

Миналата седмица Европейската агенция по лекарствата съобщи, че е открила възможна връзка между тази ваксина и много редки случаи на кръвни съсиреци.

В същото време ЕМА подчерта, че рискът от смърт от ковид-19 е „много по-голям” от този да се почине от редките странични ефекти на ваксината.

Отделните страни сами трябва да направят оценка на рисковете и да решат как да използват ваксината, въз основа на местните условия, които варират в рамките на Европейския съюз.

Редица държави, включително Франция и Германия, подновиха използването на ваксината при някои възрастови групи, най-вече за хората над 50 или над 60 години.

Дания, с население от 5,8 милиона души, е в процес на отваряне на училищата, ресторантите, моловете и културните обекти, след като броят на новозаразените на денонощна база спадна до 500-600, спрямо няколко хиляди през декември.

Докато датският лекарствен регулатор съобщаваше решението си за ваксината на „АстраЗенека”, директорът му припадна на пресконференцията и бе приета в болница.

COVID-19 Many Countries are Struggling #Hard to get the Population #Vaccinated.

Due to Problems with More Vaccines and little Access 2022



She suddenly Collapsed during a press conference that #Denmark will #Stop using the AstraZeneca Vaccine, was placed in a stable side position pic.twitter.com/cBbcLW6wxu