В извънредно изявление днес британският премиер Тереза Мей обяви пред парламента, че гласуването по споразумението с ЕС за Брекзит се отлага.

Мей заяви, че ще отложи решаващия вот за сделката за Брекзит, който бе насочен за вторник, като посочи, че е чула опасенията на критиците. „Ако бъде гласувана утре, сделката ще бъде отхвърлена със значително мнозинство… затова ще отложим утрешното гласуване”, каза Тереза Мей пред парламента.

Тя отново заяви, че постигнатото от нея споразумение с ЕС е "най-доброто постижимо чрез преговори" и напомни на депутатите, че всяко споразумение за Брекзит би изисквало компромис. После Тереза Мей попита дали този парламент наистина иска да има Брекзит и дали депутатите не желаят да отворят отново болезненото политическо разделение в страната, поставяйки под въпрос вота на британския народ от 2016 г. за излизане от Европейския съюз.

Речта ѝ бе прекъсвана неколкократно от смях и възгласи от страна на депутатите.

Британската министър-председателка каза още, че правителството засилва подготовката си за Брекзит без сделка.

Още преди Мей да направи изявлението, във водещите британски медии се появи информация за отлагане на гласуването. Медиите посочват, че Мей би загубила при гласуването във вторник заради силната опозиция от всички страни по условията на развода, а поражението може да доведе до нейното отстраняване от поста.

If you take a step back, it is clear that we face a "fundamental question."



"Does this House want to deliver #Brexit?" - Theresa May poses question to the Commons#BrexitVote latest: https://t.co/CLb0CpBJD6 pic.twitter.com/sfQS00qTgA