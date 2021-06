Xiaomi обяви световен рекорд за презареждане на смартфон

Xiaomi представи новата си технология за презареждане на батериите на смартфони. Тя се казва HyperCharge и според компанията в момента държи световния рекорд за най-кратко зареждане на батерия.

Технологията все още е тестова, като е използван модифициран смартфон Mi 11 Pro, който има батерия с капацитет 4000mAh. Чрез HyperCharge батерията може да се зареди напълно за 8 минути през съвместимо 200W зарядно с кабел.

Технологията поддържа и безжично презареждане. Тогава максималната мощност е 120W, което е достатъчно за пълното презареждане на батерията за 15 минути.

Компанията отбелязва още, че при зарядно с кабел, батерията достига 10% за 44 секунди. 50% заряд пък се постига за 3 минути. При безжично презареждане 10% се достигат за 1 минута, а 50% - за 7 минути.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge



Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl