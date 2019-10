Samsung демонстрира част от новия си сгъваем телефон

Samsung продължава да експериментира и разработва различни сгъваеми смартфони. Компанията представи кратко видео с възможностите на два модела, единият от които вероятно е следващият Galaxy Fold, а другият е изцяло нов модел.

Видеото е част от годишната конференция за разработчици, която Samsung организира. В началото се вижда устройство с познатия дизайн и форма на Galaxy Fold.

Постепенно то се променя в друго устройство, което сгъва дисплея си отгоре надолу, точно както телефоните тип "мида" отпреди години. След това клипът показва още, че устройството ще може да се сгъва на 90 градуса и да остава в тази позиция.

Това ще променя леко прорпоциите на дисплея, който ще се раздели на две половини. В показания пример гледаното на дисплея видео отива в горната му половина, а долната остават бутоните за управление. По този начин телефонът ще може да се оставя на масата и да се гледа видео без да е нужна допълнителна подпора за него.

Attendees of #SDC19 got a sneak peek at a brand new form factor Samsung is exploring for the foldable category of devices. #SamsungEvent pic.twitter.com/rGtpvNj0SJ