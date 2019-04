К омпанията за киберсигурност FireEye обяви, че е открила основния код на компютърен вирус, който е използван за кражбата на над 1 млрд. евро от банки. Кодът бил публично достъпен поне две години в една от популярните онлайн директориите за вируси, но останал незабелязан от повечето експерти, съобщава онлайн изданието ZDNet.

Вирусът е известен с името Carbanak, на хакерската група FIN7. Кодът е използван и в други вируси като Anunak и Cobalt Strike, които също са и прякори на групата. Тя е смятана за една от най-опитните и опасните в историята, като се смята, че е отговорна за кражбата на над 1 млрд. евро от банки и финансови институции.

FIN7 има цяла стратегия за атака, като първо се насочва към служители на банките. С помощта на вируса групата получава достъп до компютър на служител и след това постепенно си проправя път навътре в корпоративната мрежа.

Една от честите мишени на FIN7 са мрежите на банкомати, като ги е компрометирала и е настройвала банкомати така, че да дават повече пари. Друг тип атака е към платежните системи, които използва, за да прехвърля пари от клиентски сметки.

I have to admit, this @virustotal find is going to be hard for me to top.



This CARBANAK work was in active development when whoopsed to VT 🤷🏻‍♂️ from RU 🇷🇺 on 2017-04-19.



kb3r1p.rar

879 files (15.03 MB)https://t.co/XqZVJrgijr



apwmie.rar

24 files (5.93 MB)https://t.co/wgTePTqJdt