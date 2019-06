Е дна от основните пречки на дисплеите на смартфоните да превземат целия преден панел е камерата за селфита. Заради нея се налага да се правят прорези в дисплея или пък да се използват приставки и подвижни камери, които да изскачат от корпуса. Китайската компания Oppo смята, че има по-практично решение - вграждането на камерата под самия дисплей.

Новият Moto Z4 идва с мощна камера и 5G за малко пари

Смартфоните от висок клас вече са само за избрани

Тя публикува в Twitter кратко видео, което показва прототип именно на такъв телефон. В китайската социална мрежа вицепрезидентът на Oppo Браян Шен коментира, че технологията все още е в много ранна фаза.

Дойде ли краят на сгъваемите телефони още сега

Правилно ли зареждаме батерията на смартфона си

Основият проблем е да се осигури достатъчно добро качество на снимките. Дисплеят над сензора на камерата води до загуба на оптични качества и затова е нужна допълнителна работа по усъвършенстването на разработката. "Но все пак нито една нова технология не става перфектна от първия път", пише Шен, цитиран от Engadget.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲



You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY